POL-HEF: Zwei Einbrüche in Gewerbegebieten von Bad Hersfeld / Zwei leere graue Propangasflaschen gestohlen

Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD. In der Nacht zum Montag (30.01.) wurde in ein Werkstattgebäude im Gewerbegebiet an der Konrad-Zuse-Straße eingebrochen. Dabei wurde ein zwei Meter hoher Metallzaun von dem oder den Tätern überklettert. Es wurde aber nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 200,- Euro.

In gleicher Nacht wurde das Freigelände eines Bau- und Heimwerkermarktes in der Heinrich-Von-Stephan-Straße, Gewerbegebiet Rechberg, von Einbrechern aufgesucht. Dabei wurde mit einem Bolzenschneider ein Loch (ca. 50cm mal 1m) in den Metallgitterzaun um das Freigelände geschnitten. Gestohlen wurden zwei leere graue Propangasflaschen im Wert von ca. 200,- Euro.

Aufgrund der Tatbegehungsweise geht die Kriminalpolizei davon aus, dass beide Einbrüche von ein und den gleichen Tätern verübt wurden.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell