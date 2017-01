POL-HEF: Einbruch in Seminargebäude der Gemeinde Cornberg

Bad Hersfeld (ots) - CORNBERG (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). In der Zeit zwischen Freitag (27.01.), 14.00 Uhr, und Sonntag (29.01.), 16.00 Uhr, wurde in das Seminargebäude Am Steinbruch der Gemeinde Cornberg, in der Solzer Straße, eingebrochen. Dabei wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro angerichtet. Gestohlen wurde aber offensichtlich nichts. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370, im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell