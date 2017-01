POL-HEF: Medienmitteilung Nr. 1 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom Montag, 30.01.17

Bad Hersfeld (ots) - Propangasflaschen bei Einbruch in Schutzhütte gestohlen SCHENKLENGSFELD-WÜSTFELD. In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (26.01.), 16.00 Uhr, bis Freitagnachmittag (27.01.), 15.25 Uhr, wurde in den Kellerraum einer Schutzhütte am Sportplatz in der Erdmannroder Straße eingebrochen. Dabei wurden zwei leere und zwei gefüllte 11 kg schwere Propangasflaschen gestohlen. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 1.000,- Euro.

Drei Altpapiercontainer im Innenhof der Geistalschule angezündet / Polizei ermittelt wegen Brandstiftung BAD HERSFELD. In der Nacht zum Sonntag (29.01.) wurden im Innenhof der Gesamtschule Geistal drei Papiercontainer von unbekannten Tätern angezündet. An einer Gebäudewand und an der Holzfassade der Schule entstand zudem ein Schaden durch die große Hitzeentwicklung. Der Schaden beträgt ca. 2.000,- Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Beide Autokennzeichen HEF-RV92 gestohlen NENTERSHAUSEN-Süß- In der Nacht zum Samstag (28.01.) wurden in der Braugasse die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-RV92 aus den Kennzeichenhalterungen eines schwarzen Pkw herausgerissen und gestohlen. Der Wagen war auf dem Hinterhof eines Wohnhauses geparkt. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

