POL-HEF: Friedlicher Verlauf einer Kundgebung in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD. Am Samstag (28.02.), zwischen 15:00 und 16:00 Uhr versammelten sich ca. 80 bis 100 Teilnehmer auf dem Linggplatz in Bad Hersfeld zu einer Kundgebung unter dem Motto "Freiheit für Öcalan" und "Gegen die Regierung Erdogan". Es wurden verschiedene Transparente gezeigt, auf denen auf die Situation in der Türkei hingewiesen wurde. Die friedlich verlaufende Versammlung wurde von Kräften der Polizei aus Osthessen überwacht. Dennoch wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungs- und Vereinsgesetz eingeleitet, weil verbotene Parolen skandiert wurden und Flugblätter mit verbotenen Symbolen verteilt werden sollten.

