POL-HEF: Kettensäge aus Baucontainer und drei große Kübelpflanzen aus Lagerhalle gestohlen

Bad Hersfeld (ots) - Kettensäge aus Baucontainer von Baustelle gestohlen BAD HERSFELD. In der Zeit zwischen Dienstag (17.01.), 16.00 Uhr, und Freitag (27.01.), 09.00 Uhr, wurde am Seilerweg, an der Parkhausbaustelle am Bad Hersfelder Klinikum, ein Baucontainer gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Container wurde eine Kettensäge der Marke Stihl, Modell MS 181/C, im Wert von ca. 150,- Euro gestohlen.

Drei große Grünpflanzen aus Lagerhalle gestohlen BAD HERSFELD. Bei einem Diebstahl aus einem Lagerraum einer Firma in der Straße Am Ententeich wurden drei große Grünpflanzen mit Blumenkübeln gestohlen. Der Schaden beträgt ca. 950,- Euro.

