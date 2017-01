POL-HEF: Vermutlich technischer Defekt an Biogasanlage / Fäkalien flossen über Kreisstraße

Bad Hersfeld (ots) - NIEDERAULA. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Gewässerverunreinigung ermittelt die Polizei gegen einen Landwirt aus dem Kreisgebiet Hersfeld-Rotenburg. Der Landwirt ist Betreiber einer Biogasanlage. Diese Anlage verlor in der Nacht zum Freitag (27.01.) eine größere Menge an Fäkalienflüssigkeit. Diese lief zunächst in einen Leitungsgraben bis dieser überlief. Daraufhin lief die Flüssigkeit über die Kreisstraße 31 und im Anschluss in dort befindliche Entwässerungsgräben und Felder. Vermutlich handelte es sich um einen technischen Defekt an der Biogasanlage. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell