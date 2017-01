POL-HEF: Schwerer Verkehrsunfall auf Kreisstraße 1 zwischen Ludwigsau-Mecklar und Ludwigsau-Meckbach (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) am Donnerstag (26.01.) gegen 17:50 Uhr

Bad Hersfeld (ots) - LUDWIGSAU-MECKLAR (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Am heutigen Donnerstagabend (26.01.), gegen 17.50 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 1 zwischen Ludwigsau-Mecklar und Ludwigsau-Meckbach ein schwerer Verkehrsunfall. Kurze Zeit vorher wurde von einem Verkehrsteilnehmer ein toter Fuchs auf dieser Straße bei der Polizeistation in Bad Hersfeld gemeldet. Eine Funkstreife fuhr nach dort. Ein Polizeibeamter (55) stieg aus, um den Fuchs von der Straße zu beseitigen. Dabei wurde er von einem Pkw einer Frau erfasst und schwerst verletzt. Der Polizeibeamte musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft in Fulda wurde ein Unfallgutachter, zur Klärung der genauen Unfallursache, eingeschaltet. Ebenso wurden beide beteiligten Fahrzeuge von den aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld sichergestellt. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.

Unter der Rufnummer 0173-6670638 stehe ich für Rückfragen zur Verfügung.

Manfred Knoch, Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell