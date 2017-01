POL-HEF: Holzdiebstahl fand neben vielbefahrener Bundesstraße 83 in Rotenburg statt / Polizei bittet um Mithilfe

Bad Hersfeld (ots) - ROTENBURG (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Im Rahmen von Holzfällarbeiten an der Bundesstraße 83, Kasseler Straße, am Ortsausgang in Richtung des Stadtteils Lispenhausen, wurden in den letzten Tagen von Mitarbeitern der Deutschen Bahn Baumfällarbeiten an der parallel verlaufenden Bahnstrecke Bebra nach Kassel, in Höhe des Fußgängertunnels zur Fulda hin, durchgeführt. Diese Maßnahme war am Mittwoch (25.01.) abgeschlossen. Am heutigen Donnerstag (26.01.) sollten die gefällten Baumstämme von einem Beauftragten aufgeladen und abtransportiert werden. Die Baumstämme waren aber nicht mehr da. Lediglich kleine Holzabschnitte lagen noch dort. Es handelte sich um insgesamt ca. 20 Festmeter Eschenholz. Das Holz sollte zu Hackschnitzel verarbeitet werden. Der Verkaufserlös hätte einen Wert von ca. 1.000 Euro erbracht. Am Tatort konnte eine Spurt von einem Trecker, im noch abgesperrten Bereich, zwischen Graben und Kasseler Straße festgestellt werden. Da der vermutliche Diebstahl direkt an der vielbefahrenen B 83 liegt, ist es durchaus realistisch, dass das Aufladen des Eschenholzes oder die Abfahrt des Treckers mit vermutlichem Anhänger von vorbeifahrenden Autofahrern gesehen wurde. Daher bittet die Polizei um Mithilfe. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

