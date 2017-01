POL-HEF: Einbrecher verlassen Kindergarten ohne Beute

Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD. In der Nacht zum Donnerstag (26.01.) wurde in den Kindergarten "Rappelkiste" in der Straße Am Helfersgrund eingebrochen. Dabei wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Im Anschluss wurde gezielt das Büro der Kindergartenleiterin aufgesucht und die Zugangstür mit einem Nageleisen (Geisfuß) gewaltsam aufgebrochen. Nach ersten Feststellungen aber nichts entwendet. Über die Höhe des angerichteten Schadens ist noch nichts bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

