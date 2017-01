POL-HEF: Bad Hersfeld: Einbruch in Wohnung // Bebra: Weißes Mountainbike gestohlen

Bad Hersfeld (ots) - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses BAD HERSFELD. Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Dienstag (24.01.), 06.00 Uhr, und Mittwoch (25.01.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Sandweg ein. Aus der Wohnung wurde ein Notebook der Marke Acer Aspire und Bargeld in nicht bekannter Höhe gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Weißes Mountainbike gestohlen BEBRA. Am Mittwoch (25.01.), zwischen 12.00 Uhr und 17.15 Uhr, wurde von einer Terrasse eines Wohnhauses in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein Mountainbike, 29 Zoll, der Marke Stevens, Typ Applebee, in der Farbe Artic White gestohlen. Seitlich ist am Rahmen die Marke des Herstellers aufgedruckt. Das Fahrrad hat einen weißen Herrensattel. Der Schaden beträgt ca. 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell