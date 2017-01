POL-HEF: AKTUELL: Polizei in Osthessen warnt vor Enkeltrickbetrügern / Ältere Bürgerinnen und Bürger werden mal wieder angerufen

Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD. Die Polizei warnt aktuell wieder vor dem Enkeltrick. Am heutigen Mittwoch (25.01.) meldete sich gegen 11.00 Uhr ein 80-jähriger Mann aus Kirchheim bei der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld. Der ältere Herr war gegen 10.00 Uhr von einer weiblichen Person angerufen worden. Die Anruferin versuchte mit der altbekannten und typischen Enkeltrickmasche Geld zu ergaunern. In diesem Fall gab sie vor die Nichte zu sein. Sie sei angeblich gerade bei einem Rechtsanwalt und Notar in Fulda und benötige dringen 65.000,- Euro für den Kauf einer Eigentumswohnung. Nachdem der 80-jährige mitteilte, dass er über eine solche Summe nicht verfüge, wurde sofort aufgelegt. Der Rentner rief daraufhin seine echte Nichte an. Diese teilte ihm mit, dass sie nicht bei ihm angerufen habe.

Dies war heute (Stand: 14.00 Uhr) bereits der dritte Anruf bei älteren Einwohnern des Landkreises Hersfeld-Rotenburg. In allen drei Fällen wohnen die Angerufenen älteren Mitbürger alle im Bereich von Kirchheim mit der Vorwahlnummer 06625.

Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Anrufe getätigt wurden, auch in anderen Städten- und Gemeinden in Osthessen. Nachbarortschaften erfolgten. Daher bittet die Polizei: Rufen Sie uns in jedem Fall an, wenn Sie einen derartigen oder ähnlichen Anruf erhalten, zur Not in der Aufregung auch unter 110! Ansonsten die Polizeistationen in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/932-0, in Rotenburg, Tel.: 06623/937-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

