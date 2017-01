POL-HEF: Pkw kollidiert mit Linienbus / Zwei Verletzte / 6.000,- Euro Schaden

Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD. Zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus kam es am heutigen Mittwochmittag (25.01.), gegen 12.05 Uhr, im Bereich einer Bushaltestelle im Seilerweg, Höhe Gotzbergstraße. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei hielt der Linienbus an der Bushaltestelle. Beim Anfahren des Busses wollte eine 38-jährige Pkw-Fahrerin überholen. Dabei kollidierte sie mit dem Linienbus. Die 40-jährige Busfahrerin bremste sofort. Sie erlitt einen Schock. Bei dem Unfall wurde eine 80-jährige Businsassin am Bein verletzt. Die Verletzten wurden vorsichtshalber mit einem Rettungswagen in das Bad Hersfelder Klinikum eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000,- Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, möchten sich bitte bei der Polizeistation in Bad Hersfeld melden.

