POL-HEF: Erfolgreiche Durchsuchungen in Bebra und Rotenburg gegen mutmaßliche Drogendealer

Bad Hersfeld (ots) - ROTENBURG / BEBRA (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Das Rauschgiftkommissariat der Kriminalpolizei in Bad Hersfeld und die Staatsanwaltschaft in Fulda ermitteln gegen zwei Männer im Alter zwischen 39 und 44 Jahren, aus Bebra bzw. Rotenburg, wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Beide sollen mehrfach Betäubungsmittel weiterverkauft haben. Aus diesem Anlass wurden am Dienstag (24.01.), aufgrund eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses, von den Ermittlern mehrere Hausdurchsuchungen in Rotenburg und Bebra durchgeführt. Bei den Durchsuchungen, die mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei stattfanden, wurden Betäubungsmittel wie z.B. Ecstasytabletten, Marihuana, Amphetaminen in nicht geringen Mengen gefunden und sichergestellt. Bei dem 39-jährigen wurde zudem noch eine Schreckschusswaffe und sichergestellt. Er war nicht im Besitz des sog. "Kleinen Waffenscheins". Beide wurden nach ihren Vernehmungen und erkennungsdienlichen Behandlungen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell