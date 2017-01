POL-HEF: Vermutlich mit Luftdruckwaffe auf Schaufenster geschossen / Polizei sucht Zeugen

Bad Hersfeld (ots) - ALHEIM-HEINEBACH (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Wie erst am gestrigen Nachmittag bei der Polizei in Rotenburg angezeigt wurde, wurde in der Zeit zwischen Freitag (20.01.) bis Sonntag (22.01.) vermutlich mit einer Luftdruckwaffe auf eine Schaufensterscheibe der Postagentur in der Nürnberger Straße auf der Hausseite hin zur Borngasse geschossen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der entstandene Schaden beträgt ca. 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell