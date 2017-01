POL-HEF: Zwei Autoräder von VW-Passat abmontiert und gestohlen // Zwei Hauswände mit roter Farbe besprüht / Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Bad Hersfeld (ots) - Zwei Autoräder von VW-Passat abmontiert und gestohlen BAD HERSFELD. In der Nacht zum Dienstag (24.01.) wurden in einem Hof eines Grundstücks im Lindenweg die beiden Räder eines blauen VW-Passat abmontiert und gestohlen. Im Anschluss wurde der Wagen auf zwei Holzböcke abgelassen. Diese beiden Holzblöcke gehören nicht zu dem Grundstück und sind vielleicht in der Nähe des Tatorts auch gestohlen worden. Die auf den beiden Spezialfelgen aufgezogenen Reifen der Räder haben die Bezeichnung Conti Winter 205 50R17H. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Zwei Hauswände von Mehrfamilienhäusern mit roter Farbe besprüht / Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung BAD HERSFELD. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, wurden bereits am Samstag (21.01.), zwischen 12.00 und 14.15 Uhr, zwei Hauswände von Mehrfamilienhäusern in den Straßen An der Obergeis und Am Klaustor mit roter Sprühfarbe besprüht. Die Höhe der Schäden ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

