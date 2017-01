POL-HEF: Brand einer Anglerhütte / Ca. 2.000,- Euro Schaden / Brandursache noch ungeklärt

Bad Hersfeld (ots) - BREITENBACH AM HERZBERG (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Am Dienstagmorgen (24.01.17), gegen 04.40 Uhr, wurde der Brand einer Anglerhütte, ca. 5 mal 5 Meter, an einem Angelteich bei Breitenbach am Herzberg gemeldet. Die Anglerhütte befindet sich ca. 10 Meter vom Straßenrand der Bundesstraße 92, von Alsfeld kommend in Richtung Bad Hersfeld. Der Schaden beträgt ca. 2.000,- Euro. Die alarmierte Feuerwehr aus Breitenbach a.H. und dem Ortsteil Gehau waren im Einsatz. Derzeit können noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell