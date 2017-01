POL-HEF: Unbekannter schoss auf Wildsauen und Rehe / Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei

Bad Hersfeld (ots) - NIEDERAULA-HILPERHAUSEN (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Im Waldgebiet bei Hilperhausen, in der Nähe der Landesstraße 3431, soll es in der Zeit zwischen dem 31.07.2016 und dem 19.01.2017 zu insgesamt sechs Vorfällen von Jagdwilderei gekommen sein. In dieser Zeit seien in diesem Bereich drei Wildsauen und drei Stück Rehwild von Hessenforst aufgefunden worden. Zum Teil waren die Tiere schon verwest mit erheblichen Verletzungen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Tiere mit ihren schweren Verletzungen noch längere Zeit lebten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelte es sich um Schussverletzungen. Der Schaden beträgt ca. 750,- Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Jagdwilderei. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell