POL-HEF: Zigarettenautomaten gesprengt vor Gaststätte in Nentershausen, Ortsteil Süß (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) gesprengt / Ca. 2.500,- Euro Sachschaden

Bad Hersfeld (ots) - NENTERSHAUSEN-Süß (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Unbekannte sprengten am Sonntagmorgen (22.01.), gegen 03.00 Uhr, einen Zigarettenautomaten auf dem Parkplatz vor einer Gaststätte in der Straße Hinter der Gasse. Durch die Wucht der Detonation wurde der Automat erheblich beschädigt. Um den Tatort waren Zigarettenschachteln und Münzgeld verteilt. Sie konnten sichergestellt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 2.500,- Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell