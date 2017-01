POL-HEF: Leerstehendes Wohnhaus brannte in Bebra, Stadtteil Rautenhausen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) / Schaden ca. 30 bis 50.000,- Euro / Niemand verletzt

Bad Hersfeld (ots) - BEBRA-RAUTENHAUSEN (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Am 23.01.2017, gegen 04:00 Uhr, kam es in der Straße Im Hachthal zu einem Wohnhausbrand. In einem neben dem Wohnhaus befindlichen Holzschuppen brach der Brand aus und griff auf den Dachstuhl des leerstehenden Wohnhauses über. Der Dachstuhl brannte völlig aus. Glücklicher Weise befanden sich keine Personen im Wohnhaus. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen übernommen. Die Feuerwehren der Stadt Bebra, der Stadtteile Rautenhausen und Asmushausen sowie die Feuerwehr aus Rotenburg mit Drehleiter waren vor Ort im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der sehr niedrigen Temperaturen äußerst schwierig. Es entstand ein Schaden von ca. 30 bis 50.000,-EUR.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell