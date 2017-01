POL-HEF: Verkehrsunfall an Kreuzung bei Hohenroda-Ransbach (Landkreis Hersfeld-Rotenburg)

Bad Hersfeld (ots) - HOHENRODA-RANSBACH (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Am heutigen Freitag (20.01.), gegen 12:25 Uhr, kam es an der Kreuzung Landesstraße 3172 / Landesstraße 3173 bei Hohenroda-Ransbach zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin aus Kassel kam mit ihrem Pkw (VW-Touran) aus der Ortslage von Ransbach und wollte in Richtung des Hohenrodaer Ortsteils Oberbreitzbach fahren. An der Kreuzung (Landesstraße 3172) missachtete sie offenbar die Vorfahrt einer Autofahrerin (Opel Astra) aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Diese Frau war mit ihrem Auto auf der Fahrt von Schenklengsfeld in Richtung Heringen (Werra). Im Einmündungsbereich zur Kreuzung steht ein Stoppschild. Es kam zum Verkehrsunfall. Der Zusammenstoß war so heftig, dass sich der Opel Astra überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Alle drei Frauen wurden verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht aber keine Lebensgefahr. Der Sachschaden beträgt ca. 40.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell