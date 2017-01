POL-HEF: Medienmitteilung Nr. 1 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom Freitag, 20.01.17

Bad Hersfeld (ots) - Einbruch in Wohnhaus / Bargeld und Schmuck gestohlen BAD HERSFELD. Am Donnerstag (19.01.), zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr, wurde in der Von-Harnack-Straße in ein Einfamilienwohnhaus eingebrochen. Dabei wurden alle Wohnräume von dem oder den Tätern aufgesucht und Schränke nach Diebsgut durchsucht. Es wurde Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Bei dem Einbruch wurde die Scheibe der Balkontür eingeschlagen.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus BAD HERSFELD. In der Zeit zwischen Sonntag (15.01.) und Donnerstag (19.01.) wurde versucht in ein Einfamilienhaus in der Georg-August-Moeller-Straße einzubrechen. Dabei entstand ein Schaden von ca. 200,- Euro.

Mit Luftdruckwaffe auf Katze geschossen und schwer verletzt / Zeugen hörten erneut einen Schuss am Donnerstagmorgen HOHENRODA-MANSBACH. Bereits am Dienstag (03.01.), zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr, wurde in der Soisbergstraße vermutlich mit einer sog. Luftdruckwaffe auf eine Katze geschossen. Das Tier wurde im Schulterbereich getroffen. Die Katze wurde dabei schwer verletzt, ist aber außer Lebensgefahr. Nun hat im Verlauf des Donnerstagvormittag (19.01.) eine Frau aus Mansbach erneut einen Schuss aus einer Waffe wahrgenommen. Offenbar scheint in dem Hohenrodaer Ortsteil Mansbach ein Mensch mit einer Luftdruckwaffe, vermutlich Luftdruckgewehr u.a. auf Katzen oder anderes zu schießen. Die Polizei, die wegen Verstoß gegen das Waffengesetz und Tierschutzgesetz ermittelt bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung die zur Ermittlung des Schützen führen könnten.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

