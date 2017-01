POL-HEF: Bei Verkehrsunfall in Bebra zwei Personen verletzt / Sachschaden ca. 10.000,- Euro

Bad Hersfeld (ots) - BEBRA. Am Donnerstag (19.01.), gegen 09.05 Uhr, kam es in der Max-Planck-Straße, Einmündung zur Ernst-Abbe-Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 22.-jähriger Pkw-Fahrer und sein 36-jähriger Beifahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 22-jjährige soll die Max-Planck-Straße in Richtung der Einmündung zur Ernst-Abbe-Straße gefahren sein und wollte nach links abbiegen. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer kam ihm entgegen und wollte nach rechts abbiegen. Vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne übersah der 22-jährige mit seinem Pkw die Vorfahrt des Lkw und stießen frontal zusammen. Dabei wurden die beiden Pkw-Insassen verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Durch die Freiwillige Feuerwehr aus Bebra wurden ausgetretene Flüssigkeit wie z.B. Hydrauliköl von der Fahrbahn beseitigt.

