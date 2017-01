POL-HEF: Polizei warnt: Telefonbetrüger ergaunerte sich Guthaben für Handys

Bad Hersfeld (ots) - HERSFELD-ROTENBURG (Landkreis). Das Polizeipräsidium Osthessen warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als autorisierte Personen ausgeben und Bezahl-Codes wie Cash-Code, Paysafe oder Prepaid in Verkaufsstellen erfragen.

Angebliche Mitarbeiter der Bezahl-Code-Systeme oder von übergeordneten Stellen der Märkte rufen unter fadenscheinigen Begründungen, wie Systemänderungen oder Sicherheitsüberprüfungen, die Geschäfte an und fordern die Übermittlung der Codes, die daraufhin in einem Terminal ausgedruckt werden müssen.

Im aktuellen Fall entstand einem Tankstellenbetreiber im Altkreis Rotenburg ein Schaden von 930,- Euro. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle erhielt am Mittwochabend (18.01.) einen Anruf eines Mannes. Der Mann gaukelte der arglosen Frau vor, dass das Cash Code Ausgabegerät in der Tankstelle in den nächsten Tagen ausgetauscht werden würde.

Dazu wäre die Durchgabe der Cash-Codes verschiedener Anbieter über das Ausgabegerät an ihn nötig. Nachdem die Mitarbeiterin Cash Codes von verschiedenen Telekommunikationsdiensten am Telefon übermittelte, beendete der Täter das Gespräch. In der Regel werden die erlangten Codes bei Online-Bezahldiensten und zum Aufladen von Telefonguthaben eingesetzt.

Aus diesem Grunde warnt die Polizei in Osthessen vor dieser Betrugsmasche.

Dabei treten die Betrüger am Telefon selbstbewusst und sehr bestimmt auf. Außerdem setzen sie die Angerufenen, wenn nötig, über ihre angebliche Leitungsstellung von Firmen von Ausgabegeräten dieser Art unter Druck. Auch geben Täter vor Servicetechniker dieser Firmen zu sein.

Im aktuellen Fall war die Rufnummer des Anrufers unterdrückt und nicht sichtbar. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei auch davor, nicht der im Display des Telefons angezeigten Nummer zu vertrauen sondern sich, wenn nötig, mit einem selbstgewählten Rückruf zu vergewissern.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell