POL-HEF: Lkw beim Abladen von Schotter an Baustelle umgekippt / Fahrer verletzt in Krankenhaus / Sachschaden ca. 30.000,- Euro

Bad Hersfeld (ots) - KIRCHHEIM (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Am Mittwoch (18.01.), gegen 15.50 Uhr, ist in der Schulstraße ein Lkw mit Kippmulde beim Abladen von Schotter an einer Baustelle in der Schulstraße verunfallt. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach den ersten Erkenntnissen hatte der Lkw an einer leichten Steigung gestanden. Beim Abkippen merkte der Fahrer noch, dass der Lkw plötzlich instabil wurde und versuchte noch den Kippvorgang abzubrechen. Dies misslang und der Lkw fiel auf die Fahrerseite. Ein Teil des Schotters muss durch das kalte Wetter festgefroren sein. Somit wurde der Lkw, auf schneebedecktem Boden, beim Abkippen unstabil und fiel auf die Fahrerseite. Der Sachschaden beträgt ca. 30.000,- Euro.

