POL-HEF: Einbruch in Wohnung / Eine rote Geldkassette und zwei Schmuckschatullen aus Holz gestohlen / Schaden ca. 1.200,- Euro

Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD. In der Zeit zwischen Montag (16.01.), 18.00 Uhr und Dienstag (17.01.), 16.00 Uhr, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Untere Frauenstraße eingebrochen. Dabei wurde die Wohnungstür aufgebrochen, die Hauseingangstür wies keine Beschädigungen auf. Aus der Wohnung wurde eine rote Geldkassette mit etwas Bargeld und zwei Schmuckschatullen mit Modeschmuck und einem Diamantring gestohlen. Die Holzdeckel der Schatullen blieben am Tatort zurück, die beiden Holzschatullen wurden mit entwendet. Weiter wurde noch eine ältere Digitalkamera der Marke Kodak gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1.200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell