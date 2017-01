POL-HEF: Einbruch in Firma für Gartengeräte / 2.000,- Euro Schaden

Bad Hersfeld (ots) - SCHENKLENGSFELD. In der Nacht zum Dienstag (17.01.) wurde in der Bahnhofstraße in die Geschäftsräume einer Firma für Gartengeräte eingebrochen. Dabei wurden vie Motorsägen der Marke Husqvarna, eine Laptop der Marke Toshiba und ein wenig an Kleingeld gestohlen. Der Schaden beträgt ca. 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell