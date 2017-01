POL-HEF: Medienmeldung Nr. 1 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom Dienstag, 17.01.17

Bad Hersfeld (ots) - Einbruch in Grundschule An der Sommerseite BAD HERSFELD. In der Zeit zwischen Sonntag (15.01.) 08.00 Uhr und Montag (16.01.), 06.45 Uhr wurde in die Grundschule an der Sommerseite in der Meisebacher Straße eingebrochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500,- Euro. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Einbruch in Gärtnerei HAUNECK-UNTERHAUN. In der Zeit zwischen Sonntag (15.01.), 15.00 Uhr bis Montag (16.01.), 08.00 Uhr, wurde in eine Gärtnerei in der Straße Am Wäldchen eingebrochen. Gestohlen wurde eine Rolle 10 Cent Stücke und zwei Rollen 1 Cent Stücke im Gesamtwert von 7,- Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 400,- Euro.

Versuchter Einbruch in Gaststätte BAD HERSFELD. In der Nacht zum Montag (16.01.) wurde in eine Gaststätte in der Straße Zur Linde versucht einzubrechen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

