POL-HEF: Medienmitteilung Nr. 2 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom 16.01.2017

Bad Hersfeld (ots) - Grauer Audi A4 aufgebrochen BEBRA. In der Nacht zum Sonntag (15.01.) wurde am der Kasseler Straße ein grauer Pkw der Marke Audi, Typ A4, aufgebrochen. Der Täter versuchte das festeingebaute Navigationsgerät herauszuhebeln und brach auch das Handschuhfach auf. Der Täter fand im Auto vier Euro Münzgeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache

Radlader gestohlen BAD HERSFELD. Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde bereits in der Zeit zwischen dem 30.12.16 und dem Donnerstag, 05.01.17 an einer Baustelle in der Hünfelder Straßer ein Radlader der Marke Schaeff-Terex im Wert von ca. 13.000,- Euro gestohlen.

Bei drei Autos die Scheiben eingeschlagen / Täter bei Tat beobachtet und flüchtete BAD HERSFELD. Zeugen entdeckten am Freitagnachmittag (13.01.) gegen 16.10 Uhr einen Pkw-Aufbrecher auf dem Parkplatz unter der Hochbrücke in der Straße Neustadt. Als die Zeugen den Mann ansprachen lief er davon. Er hatte zu vor die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und hing mit dem Oberkörper im Innern des Wagens. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 50 Jahre alt, verlebtes Aussehen, trug eine schwarze Mütze, eine dunkelblaue Jacke, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Er führte ein Fahrrad mit und einen Rucksack. Am Lenker hing eine weiße Plastiktüte mit roter Aufschrift. Der Sachschaden an dem Auto beträgt ca. 500,- Euro.

Im Rahmen der Fahndung entdeckten Funkstreifen der Polizei im Anschluss zwei weitere aufgebrochene Autos im Hainchenweg. Dabei handelte es sich um einen schwarzen Mazda, Typ 2, und einen roten Opel Corsa. Auch bei diesen Autos wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Ob aus diesen Autos etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Die Höhe des Sachadens beträgt insgesamt ca. 400,- Euro.

Die Polizei geht auch bei diesen Taten davon aus, dass auch die Pkw-Aufbrüche im Hainchenweg auf das Konto des ca. 50-jährigen Täters gehen.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

