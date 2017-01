POL-HEF: Polizei warnt vor Telefonanrufen falscher Kriminalbeamten

Bad Hersfeld (ots) - LUDWIGSAU (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Die Polizeidirektion in Bad Hersfeld warnt vor einem Telefonanrufer der sich als Polizeibeamter der Kriminalpolizei ausgibt. Am Sonntag (15.01.17), gegen 18.50 Uhr, rief ein angeblicher "Herr Wagner" bei einer Frau in der Gemeinde Ludwigsau ein. Er gab an, dass die Polizei in Ludwigsau Personen kontrolliert habe. Angeblich sei bei einem der Männer eine schriftliche Notiz gefunden worden, in der man das Haus der Frau als lohnendes Objekt nannte. In dem Gespräch fragte der Anrufer sodann nach den finanziellen Verhältnissen der Frau. Die Frau verweigerte dem Anrufer ihre Daten. Der Anrufer legte dann sofort auf. Sofort verständigte die Angerufene die Polizei in Bad Hersfeld.

Die Polizei in Bad Hersfeld warnt vor solchen oder ähnlichen Anrufen ausdrücklich. An dieser Stelle muss aus Sicht der Polizei darauf hingewiesen werden, dass es solche anlasslosen Anrufe der Polizei grundsätzlich nicht gibt. Natürlich kann es sein, dass sich die Polizei bei einem Bürger telefonisch meldet, um beispielsweise Termine abzusprechen oder Benachrichtigungen durchzuführen. Es ist aber völlig ausgeschlossen, dass sich die Polizei anlasslos telefonisch nach den finanziellen Situationen oder der Menge und der Art und Weise der Aufbewahrung von Bargeld erkundigt.

