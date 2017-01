POL-HEF: Bericht zum heutigen Winterwetter (13.01.)/ Nur wenig Verkehrsunfälle wetterbedingt im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Bad Hersfeld (ots) - HERSFELD-ROTENBURG (Landkreis). Das erwartete wetterbedingte Verkehrschaos im Landkreis Hersfeld-Rotenburg blieb bis jetzt (11.30 Uhr) aus. Zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr gingen kräftige Schneeschauern nieder. Aufgrund von Schnee- und Eisglätte kam es im Bereich der Polizeistation Rotenburg zu drei Verkehrsunfällen. In Nentershausen-Dens Kam es auf der Kreisstraße 53 und auf der Landesstraße 3226 zwischen den Rotenburger Stadtteilen Lispenhausen und Schwarzenhasel kam es zu zwei Verkehrsunfällen. Dabei rutschte ein Pkw-Fahrer gegen einen Baum und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht und weiter rutschte ein Lkw auf glatter Fahrbahn in einen Straßengraben. Bei allen Unfällen entstand Sachschaden.

Ansonsten kann die Polizei erfreulicher Weise über keine weiteren Verkehrsunfälle berichten.

Auf der Bundesstraße 62 kam es wegen Schneeglätte vorübergehend zu Behinderungen zwischen Unterneurode und Friedewald. Mehrere Lkw blieben an einem Steigungsstück hängen.

Auch auf den Bundesautobahnen A4, A5 und A7 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld zu keinen wetterbedingten Verkehrsunfällen.

Die Polizei dank den Auto- und Lkw-Fahrer fuhr ihre besonnenen Fahrweisen. Offenbar hatten viele Verkehrsteilnehmer die Wetterwarnungen in den Medien gelesen, gehört oder gesehen.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell