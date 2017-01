POL-HEF: Schwarzer Mercedes in Bad Hersfeld gestohlen / Schaden 5.000,- Euro

Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD. Am Mittwochabend (11.01.), in der Zeit zwischen 20:00 und 22:30 Uhr, wurde in der Reichsstraße ein schwarzer Mercedes, Typ CLK 200, mit dem Kennzeichen HEF-B 347 gestohlen. Der Pkw war auf einem Kundenparkplatz eines Geldinstitutes geparkt. Der Schaden beträgt 5.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell