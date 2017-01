POL-HEF: Polizeipräsident Günther Voß führt neue Stationsleiter ein / Peter Heil aus Fulda und Elmar Vogel aus Bebra neue Leiter der Polizeistationen in Bad Hersfeld und Rotenburg /

2 weitere Medieninhalte

Amtseinführungen zweier neuer Polizeistationsleiter in Bad Hersfeld und Rotenburg. V.l.n.r.: Polizeihauptkommissar Peter und Sonja Heil, Polizeipräsident Günther Voß, Karin Vogel und Polizeihauptkommissar Elmar Vogel Bild-Infos Download

Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD. Am Donnerstag, 12. Januar 2017, wurden PHK Peter Heil und PHK Elmar Vogel von Polizeipräsident Günther Voß in ihre neuen Ämter als Leiter der Polizeistationen in Bad Hersfeld und Rotenburg eingeführt. "Es ist schon etwas Besonderes an einem Tag zwei neue Leiter zweier Dienststellen in ihre Ämter einzuführen", so der Polizeipräsident. Er wies aber auch in Anwesenheit des Landrats Dr. Michael Koch, Bürgermeistern, Beigeordneten, den Familien Heil und Vogel sowie Kolleginnen und Kollegen der beiden Dienststellen auf die immer neuen Herausforderungen unserer Polizei hin. "Immer wieder stellen wir den nachlassenden Respekt vor der Polizei fest. Besonders belastend sind Einsätze von Kolleginnen und Kollegen bei denen sie bei eigentlichen Routineeinsätzen plötzlich mit dem Tode bedroht werden. Hier hat sich die Gesellschaft verändert", so Voß. Daher müsse man stets wachsam sein, um gesund nach dem Dienst wieder zu den Familien zurückzukehren. Voß freute sich über die zügige Besetzung zweier Führungspositionen bei der Polizei im schönen Waldhessen. Mit Peter Heil und Elmar Vogel seien Kollegen gewonnen worden, die nahtlos die gute Arbeit von Jörg Stein (er wurde kürzlich Leiter der Polizeistation in Alsfeld) in Bad Hersfeld und Peter Lang in Rotenburg (er wird demnächst aus privaten Gründen wieder ins Mutterhaus nach Fulda wechseln) fortsetzen werden. Voß erinnerte bei seiner Ansprache aber auch an den leider vor zwei Jahren viel zu früh gestorbenen früheren Leiter der Polizeistation in Rotenburg, EPHK Joachim Stransky. Auch Landrat Dr. Michael Koch und der Erste Stadtrat der Festspielstadt Bad Hersfeld, Gunter Grimm, dankten der Polizei für ihre gute Arbeit für die Menschen in den Städten und Dörfern in Hersfeld-Rotenburg. "Wir vertrauen unserer Polizei und wir sind froh und zufrieden, dass wir sie haben", so der Landrat. PHK Peter Heil ist 52 Jahre alt und verheiratet. Zudem hat er zwei Kinder und ist sportlich sehr aktiv. Er wohnt in Kalbach bei Fulda. Er war seit 2015 Leiter Einsatz und Organisation sowie Abwesenheitsvertreter des Leiters der Polizeistation in Fulda. Nun wird er die Leitung der Polizeistation in der "Mückenstürmerstadt" Bad Hersfeld übernehmen. PHK Elmar Vogel ist 55 Jahre alt, verheiratet und hat eine Tochter. Er wohnt im Bebraner Stadtteil Iba. Der frühere Mittelstürmer des ESV Ronshausen ist auch heute noch sportlich sehr aktiv. Nachdem er zuletzt Leiter Z1 im Präsidium in Fulda war, wechselt er nun zurück in seine Heimat und übernimmt die Leitung in der Stadt der "Bornschisser" in Rotenburg. Heil und Vogel bedankten sich zum Abschluss der Veranstaltung für das Vertrauen der Behördenleitung und sprachen die Hoffnung auf eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen an.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell