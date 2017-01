POL-HEF: Alkoholkonsum setzte 68-jährigen Mann aus Bad Hersfeld matt

Bad Hersfeld (ots) - BAD HERSFELD. Zu einem Polizeieinsatz kam es am Montagabend (09.01.) gegen 18.00 Uhr auf einem Parkplatz am Gewerbegebiet in der Konrad-Zuse-Straße. Ein Zeuge hatte eine hilflose Person neben einem geparkten Auto gemeldet. Sofort fuhren ein Rettungswagen und eine Funkstreife zum Einsatzort. Vor Ort staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht. Ein 68-jähriger Mann aus Bad Hersfeld lag neben einem Auto, neben seinem Auto wie sich schnell herausstellte. Offensichtlich war der Mann mit dem Wagen auf den Parkplatz gefahren um seine Notdurft zu verrichten. Auf schneebedecktem Boden und dem "im Körper befindlichen Frostschutz" (Alkohol) war er vor seinem Auto gestürzt und hatte sich an der Hand verletzt. Er war dann nicht mehr in der Lage auf die Beine zu kommen. Einen Alkoholtest verweigerte er bei den Polizeibeamten. Dabei griff er zweimal in Richtung des Pistolenholsters um die Dienstpistole an sich zu reißen. Mit einfacher körperlicher Gewalt konnte dies verhindert werden. Während des von den Polizeibeamten versuchten Gespräches mit dem Mann verlor dieser nun vollends die Kontrolle über sich selbst. Er drohte damit sich umzubringen da er nun merkte, dass er wohl seinen Führerschein verlieren könnte und bekam offenbar einen depressiven Schub. Nach längerer Diskussion musste der Mann in eine Klinik eingewiesen werden. Zuvor stimmte er dann dich einem Atemalkoholtest zu (2,16 Promille). Dem 68-jährigen wurde der Führerschein entzogen und sichergestellt. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens eines Pkw unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell