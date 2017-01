POL-HEF: Einbruch in Schmuck- und Uhrengeschäft in Innenstadt von Bad Hersfeld / Schaufensterscheibe mit Gullydeckel

Bad Hersfeld (ots) - Einbruch in Schmuck- und Uhrengeschäft in Innenstadt von Bad Hersfeld / Schaufensterscheibe mit Gullydeckel eingeworfen /Damenschmuck im Wert von 5.000,- Euro gestohlen BAD HERSFELD. Am Donnerstagabend (05.01.) um 23.24 Uhr wurde der Polizei in Bad Hersfeld ein Einbruch in ein Schmuck- und Uhrengeschäft in der Breitenstraße gemeldet. Unbekannte Täter hatten mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe zur Warenauslage von Schmuck und Uhren eingeworfen und aus der Auslage Damenhals- und armschmuck im Gesamtwert von ca. 5.000,- Euro entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000,- Euro. Nach Zeugenangaben soll es sich bei den Tätern um drei schlanke Männer gehandelt haben. Sie seien dunkel gekleidet gewesen. Vermutlich sind die Täter in der Dunkelheit in Richtung Neumarkt weggelaufen. Eine Fahndung der Polizei in der Innenstadt von Bad Hersfeld verlief ohne Ergebnis. Die Polizei hat noch in der Nacht bzw. am heutigen Vormittag eine umfangreiche Spurensuche am Tatort und näheren Umgebung durchgeführt. So konnten auch Spuren gefunden und gesichert werden. Sie werden zur Auswertung an das Landeskriminalamt nach Wiesbaden gesandt.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

