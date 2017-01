POL-HEF: Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn auf Bundesstraße 27 bei Bebra / 24-jährige Autofahrerin überschlug sich mit Pkw

Bad Hersfeld (ots) - BEBRA (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Am heutigen Donnerstagvormittag (05.01.) gegen 07.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 27 in Höhe der Abfahrt Bebra-Nord ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Autofahrerin aus Sontra (Werra-Meißner-Kreis) befuhr die B 27 aus Richtung Sontra in Richtung Bad Hersfeld. Auf glatter Fahrbahn geriet sie mit ihrem Auto ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn und überschlug sich im Verlauf einer Böschung. Das Auto kam dann wieder auf den Rädern zum Stehen. Die 24-jährige musste mit einem Schock in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem Pkw entstand Totalschaden (ca. 12.000,- Euro). In der Folge staute sich der nachfolgende Verkehr. Dabei ereignete sich noch ein Auffahrunfall zweier Pkw. Dabei entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell