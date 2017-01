POL-HEF: Medienmitteilung Nr. 1 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom 02.01.2017

Bad Hersfeld (ots) - Einbruch in Keller eines Wohnhauses CORNBERG. Unbekannte Täter brachen am 31.12.16, gegen 17.15 Uhr, in den Keller eines Wohnhauses in der Straße Am Hang ein. Gestohlen wurde aber nichts. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 50,-Euro geschätzt.

Einbruch in Wohnhaus ROTENBURG. In der Zeit zwischen Donnerstag (29.12.) und Samstag (31.12.) wurde in ein Wohnhaus in der Straße Über dem Gericht eingebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,- Euro. Es ist noch nicht bekannt ob etwas gestohlen wurde.

Einbruch in Lagerhalle / Kaffeekasse aufgebrochen BEBRA. Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Philipp-Reis-Straße (zwischen Rotenburg-Lispenhausen und Bebra, unweit der Bundesstraße 83) wurden aus einem Mitarbeiterspind eine Geldkassette von den Tätern gefunden und vor Ort aufgebrochen. Es handelte sich um eine sog. Kaffeekasse mit ein paar Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 100,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache

Einbruch in Lebensmittelmarkt / Zigaretten gestohlen BAD HERSFELD. Bei einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Schlosserstraße erbeuteten die Täter eine Vielzahl von Zigaretten. Der Schaden beträgt insgesamt ca. 2.000,- Euro.

Einbruch in Möbelhaus / Fernsehsessel gestohlen BAD HERSFELD. In der Zeit zwischen dem 31.12.16 und dem 02.01.17 wurde in ein Möbelhaus in der Hünfelder Straße eingebrochen. Gestohlen wurde ein Fernsehsessel im Wert von 599,- Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 200,- Euro. Sinniger Weise wurde dieser Fernsehsessel in einer Werbebeilage beworben mit dem Zusatz "Fette Beute".

Böller in Briefkasten explodiert / Ca. 300 Euro Sachschaden BAD HERSFELD. In der Nacht zum 01.01.17 wurde in der Jenaer Straße ein angezündeter Böller in den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses geworfen. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Scheibe von Eingangstür einer Tierhandlung eingeworfen BAD HERSFELD. In der Zeit zwischen 31.12.16 und 02.01.17 wurde die Glasscheibe einer Eingangstür für eine Tierhandlung mit einem Stein eingeworfen. Der Schaden beträgt ca. 800,- Euro. Die Polize4i ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zwei Mülltonnen angezündet LUDWIGSAU-FRIEDLOS. Ein Autofahrer meldete am 01.01.17, um 03.30 Uhr, eine brennende Mülltonne neben einem Schnellimbiss in der Hersfelder Straße. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben wurden eine Restmülltonne und eine Altpapiertonne von unbekannten Tätern angesteckt. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 200,- Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

15 Festmeter Buchenholz aus Wald gestohlen NIEDERAULA-HATTENBACH. Ca. 15 Festmeter Buchenholz wurden zwischen dem 24.12. und 31.12.16 aus dem Staatswald bei Hattenbach gestohlen. Der Schaden beträgt ca. 600,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Original-Content von: Polizei Hersfeld-Rotenburg (Bad Hersfeld, Rotenburg), übermittelt durch news aktuell