POL-HEF: Vermutlich Jugendliche randalierten auf Schulhof in Heringen (Werra) / Ca. 1.000,- Euro Sachschaden / Polizei bittet um Hinweise

Bad Hersfeld (ots) - HERINGEN (Werra). Etwa 1.000 Euro Sachschaden hinterließen vermutlich Jugendliche, in der Nacht vom 21.12 auf den 22.12. auf dem Schulhof der Georg-August-Zinn Grundschule in Heringen. Die Täter beschmierten die Eingangstüren der Grundschule mit Permanent - Marker - Stiften, rissen eine Sitzbank aus der Verankerung und beschädigten die Dacheindeckung eines kleinen Aufenthaltshäuschens auf dem Schulhof, in dem sie die genagelte und verklebte wasserdichte Teerpappe abrissen und auf dem gesamten Schulhof verteilten. Zudem versuchten sie auf der Tischplatte einer Sitzgruppe ein Feuer zu entfachen, was aber vermutlich aufgrund der Nässe nicht gelang. Die Tischplatte wurde beschädigt. Dass die Täter ihren Müll in Form von Papier, Bier- und Energy-Drinkdosen auf dem Schulhof anstatt in den Müllbehältern hinterließen, war dabei noch das geringste Übel.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

