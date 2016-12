POL-HEF: Medienmitteilung Nr. 2 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom Donnerstag, 22.12.16

Bad Hersfeld (ots) - Schulsachen aus schwarzen Multivan gestohlen BEBRA. Bereits am Montag (19.12.) zwischen 16.00 Uhr und 18.45 Uhr, wurden auf einem Parkplatz in der Bismarckstraße aus einem unverschlossenen schwarzen Multivan der Marke VW, Typ T 5, ein dunkelblauer Schulrucksack der Marke VAN´s und eine schwarze Sporttasche mit dem Aufdruck "TG08 Sportakrobatik" mit u.a. einem kompletten Handballoutfit der Marke HUMMEL und einem Paar weiß-rote Adidas Turnschuhen der Schuhgröße 39 gestohlen.

Schwarz-grünes Mountainbike gestohlen BEBRA. Ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Corratec, 26 Zoll, im Wert von ca. 200,- Euro wurde in der Zeit zwischen Freitag (16.12.) und Dienstag (20.12.) aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Lindenplatz gestohlen. Das Rad war nachträglich umgerüstet mit Scheibenbremsen vorne und hinten.

Schaufensterscheibe mit weißer Farbe besprüht ROTENBURG. Erst heute (22.12.) wurde bei der Polizei Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Besprühen einer Schaufensterscheibe in der Altstadtstraße mit weißer Sprühfarbe erstattet. Der Schaden beträgt ca. 50,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache

Damenwinterjacken bei Geburtstagsfeier gestohlen KIRCHHEIM-GERSHAUSEN. Mehrere Damenwinterjacken wurden in der Zeit zwischen Samstag (17.12.), 22.00 Uhr bis Sonntag (18.12.) 04.30 Uhr, aus dem Sporthaus im Hohlweg gestohlen. Dort fand eine Geburtstagsfeier statt. Bisher haben sich drei geschädigte Frauen bei der Polizei gemeldet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine oliv-schwarze Winterjacke, eine lila-schwarze Softshelljacke und eine schwarze Jacke der Marke Devided. Insgesamt sollen in der Tatzeit sieben Damenwinterjacken gestohlen worden sein. Diese Geschädigten möchten sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

