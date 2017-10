POL-VB: Reifendiebstahl

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 10.10.2017

Reifendiebstahl Alsfeld - Von einem Grundstück in der Georg-Dietrich-Bücking-Straße entwendeten unbekannte Täter neun Komplettreifen am Mittwoch der vergangenen Woche. Die Diebe betraten zwischen 1 Uhr und 6 Uhr den Vorgarten und nahmen die an einer Hauswand abgelegten Reifen mit. Bei dem Diebesgut im Wert von circa 900 Euro handelt es sich fünf Winterreifen auf original Audi-Alufelgen und vier Reifen der gleichen Art, die auf Stahlfelgen aufgezogen waren. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK

