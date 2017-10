POL-VB: Schwerer Verkehrsunfall, zwei Tote

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 09.1012017

Zweitmeldung

Schwerer Verkehrsunfall, zwei Tote Lauterbach - Wie die Polizei bereits berichtete kam es am heutigen Nachmittag, gegen 17:15 Uhr, auf der Landesstraße L3140 zwischen Lauterbach und Willofs zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Pkws stießen frontal zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall sehr schwer verletzt, dass für sie jede Hilfe zu spät kam und sie noch an der Unfallstelle verstraben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Fahrer auf der Fahrbahn gewendet und fuhr anschließend in Richtung Willofs weiter. Direkt nach dem Wendemanöver kam es dann zu Zusammenprall der Autos. Ein Gutachter ist zu Klärung des Unfallherganges und der Ursache zur Unglücksstelle gerufen worden.

Näheres ist noch nicht bekannt.

Es wird nachberichtet.

Wolfgang Keller, PHK

