POL-VB: Grabschmuck entwendet, Pkws beschädigt, Außenspiegel abgetreten

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 09.10.2017

Grabschmuck entwendet Schotten - Von einem Grab auf dem Städtischen Friedhof in Schotten entwendete ein unbekannter Täter zwischen dem 16. September und dem 30. September mehrere Zierpflanzen sowie eine Engelsfigur aus Porzellan. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 30 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Pkws beschädigt Schotten - Unbekannte beschädigten in der vergangenen Woche, zwischen Montag und Samstag in der Lessingstraße zwei Pkws. An einem grünen Ford/Fiesta und einem schwarzem Skkoda/Octavia wurden jeweils die Heckscheibenwischer abgeknickt beziehungsweise abgerissen. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 120 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Außenspiegel abgetreten Feldatal/Groß-Felda - Den linken Außenspiegel trat ein unbekannter Täter an einem braunen Toyota in der Schulstraße im Feldataler Ortsteil Groß-Felda zwischen Freitag, 15:30 Uhr und Samstag, 11:15 Uhr ab. Zudem war eine Delle in die Beifahrerseite getreten worden. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

