POL-VB: Drogenfahrt

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 09.08.2017

Drogenfahrt Alsfeld - Einen Autofahrer erwischten Polizeibeamte in Alsfeld unter Drogeneinfluss am Steuer seines Fahrzeuges am Dienstagabend. Die Beamten hielten den Pkw an und kontrollierten den 26-jährigen Fahrer. Während der Kontrolle kam die Vermutung auf, dass der 26-Jährige aus dem Raum Alsfeld Rauschgift eingenommen haben könnte. Ein Drogenschnelltest reagierte auf das Rauschmittel Cannabis und bestätigte somit den Verdacht. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen und seinen Wagen stehen lassen. Gegen ihn erstatteten die Ordnungshüter eine Anzeige wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetzt.

Wolfgang Keller, PHK

Original-Content von: Polizei Vogelsberg (Alsfeld, Lauterbach), übermittelt durch news aktuell