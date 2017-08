POL-VB: Einbruch in Schule, Feldscheune eingebrochen, Pkw verkratzt, Warnbake entwendet

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 08.08.2017

Einbruch in Schule Alsfeld - Unbekannte Täter brachen in die Albert-Schweizer-Schule in Alsfeld zwischen Donnerstag, 9 Uhr und Montag, 8:30 Uhr ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zutritt in das Schulgebäude. Aus mehreren Räumen entwendeten die Einbrecher zwei Videoprojektoren der Marke Epson sowie einen Flachbildschirm vom Hersteller Eizo. Der Wert des Diebesgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen derzeit noch nicht fest. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Feldscheune eingebrochen Schotten/Eschenrod - In eine Feldscheune in der Nähe des Golfplatzes von Schotten/Eschenrod brachen unbekannte Täter zwischen Samstag, 17 Uhr und Montag, 12 Uhr ein. Die Täter zerstörten die Vorhängeschlösser und gelangten so in die Scheune. Anschließend versuchten sie einen Rasenmähertraktor sowie einen Trecker zu entwenden, was ihnen aber nicht gelang. Ohne Beute verließen die Unbekannten den Tatort wieder. Es entstand ein Sachschaden von rund Eintausend Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Pkw verkratzt Schlitz/Pfordt - Einen silbernen Mercedes verkratzten Unbekannte in der Straße "Im Ort" im Schlitzer Stadtteil Pfordt zwischen Freitag 22 Uhr und Samstag, 8 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schlitz unter der Rufnummer (0 66 42) 16 47 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Warnbake entwendet Lauterbach - Eine Warnbake mit Blinklicht entwendeten unbekannte Diebe zwischen dem 28. August und 31. August in der Karlstraße/Ecke Hainigstraße. Das Absperrmaterial war zur Absicherung einer Beschädigung in der Fahrbahndecke aufgestellt worden. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 200 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

