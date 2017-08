POL-VB: Kiosk aufgebrochen, Einbruch gescheitert, Mountainbike gestohlen, Kotflügel beschädigt, Diebe flüchten aus Tankstelle, Außenspiegel beschädigt

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 07.08.2017

Kiosk aufgebrochen Alsfeld - Auf dem Gelände des Hercules-Baumarktes in Alsfeld brachen unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 22 Uhr und Freitag, 8:45 Uhr den Kiosk auf. Ob die Einbrecher auch etwas entwendeten, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch gescheitert Lauterbach - Unbekannte Täter versuchten am Samstag, gegen 1:15 Uhr, im Lauterbacher Freibad in den Bereich der Umkleidekabinen einzubrechen. Aufgrund eines Alarms, den sie beim gewaltsamen Öffnen der Eingangstür ausgelöst hatten, gaben sie vermutlich ihr weiteres Vorhaben auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Wie die Polizei bereits berichtete, brachen in der vergangenen Woche Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Kiosk des Schwimmbades ein und entwendeten Bargeld. Ob die beiden Taten von denselben Tätern verübt wurden, ist derzeit noch unklar. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Mountainbike gestohlen Alsfeld - Von einem Grundstück in der Straße "An den Hohlgärten" stahlen unbekannte Täter zwischen Samstag, 8 Uhr und Sonntag, 14 Uhr ein blaues Mountainbike. Der Wert des Fahrrades beträgt circa Einhundert Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kotflügel beschädigt Ulrichstein/Helpershain - An einem grünen Subaru beschädigten unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr und Freitag, 11 Uhr den rechten, vorderen Kotflügel im Mühlweg in Ulrichstein/Helpershain. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Diebe flüchten aus Tankstelle Lauterbach - Zwei unbekannte Diebe ergriffen am Samstag, gegen 15:15 Uhr, die Flucht aus einer Tankstelle in der Fuldaer Straße, als sie bei ihrer Tat von einem Zeugen erwischt wurden. Einer der Diebe rannte in Richtung Bahnhof und weiter zur Straße "Am Stück", wo sich seine Spur dann verliert. Seinem Komplizen gelang es, in Richtung Umgehungsstraße davon zu kommen. Zuvor hatten die Langfinger mehrere Flaschen Bier, Chipstüten und Tabakpäckchen aus dem Verkaufsraum gestohlen und in einem Rucksack verstaut. Einer der Verdächtigen soll zwischen 25 Jahre und 30 Jahre alt und etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Er hatte schwarze Haare, einen auffälligen Backenbart und war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, einem dunklen T-Shirt und einem blauen Basecap. Der Mann trug eine Sonnenbrille und einen blauen Rucksack. Der zweite Täter war genauso alt und etwa 1,80 Meter groß. Er trug ein weißes T-Shirt, einen hellblau/schwarzen Turnbeutel und hatte kurze, gelockte, schwarze Haare. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Außenspiegel beschädigt Alsfeld - Die beiden Außenspiegel beschädigten Unbekannte an einem schwarzen Opel/Astra -Kombi auf einem Parkplatz in der Straße "Blaupfütze" am Sonntag, vermutlich gegen 4:50 Uhr. Denn durch Schlaggeräusche wurde ein Zeuge zur Tatzeit wach und entdeckte beim Nachschauen die Beschädigungen an dem Pkw. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK

Original-Content von: Polizei Vogelsberg (Alsfeld, Lauterbach), übermittelt durch news aktuell