POL-VB: Brand in leerstehendem Haus

Brand in leerstehendem Haus ALSFELD - Heute Morgen, gegen 07:00 Uhr, brannte es in einem leerstehenden Wohn-/Geschäftshaus in der Grünberger Straße. Die Feuerwehr war nur wenige Minuten später vor Ort und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Das Wohn- und ehemalige Geschäftshaus ist unbewohnt. Der hinzugezogene Brandermittler der Kriminalpolizei Alsfeld geht nach derzeitiger Spurenlage von einer Brandstiftung aus. Offensichtlich waren ein oder mehrere Personen in das Objekt eingestiegen und hatten dort Feuer entzündet. Zur Höhe des Sachschadens kann derzeit keine Angabe gemacht werden. Wer hat in der Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden ein oder mehrere Personen und Fahrzeuge in dem Bereich Grünberger Straße/Am Lieden gesehen und kann Angaben dazu machen? Hinweise an die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

