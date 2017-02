POL-VB: Gerüstteile gestohlen, Altkleidercontainer aufgebrochen

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 01.02.2017

Gerüstteile gestohlen Schotten/Rainrod - Von dem Lagerplatz einer Gerüstbaufirma in Schotten/Rainrod stahlen unbekannte Täter zwischen Samstag, 13 Uhr und Dienstag, 8 Uhr Gerüstteile im Wert von circa 10000 Euro. Die Diebe benutzten zum Abtransport der Teile vermutlich ein Fahrzeug mit Anhänger oder einen größeren Bus. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Altkleidercontainer aufgebrochen Mücke/Atzenhain - Auf dem Festplatz in Mücke/Atzenhain brachen unbekannte Täter den dort aufgestellten Altkleidercontainer in den vergangenen Monaten zweimal auf und entwendeten den Inhalt. Der erste Tatzweitraum war zwischen dem 18.12.2016 und 20.12.2016. Die zweite Tat ereignete sich am 17.1.2017 oder einige Tage davon. Hinweise erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK

