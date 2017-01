POL-VB: Dieseldiebstahl, Frontscheibe eingeworfen, Einkaufstasche gestohlen, Zylinder beschädigt

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 30.01.2017

Dieseldiebstahl Mücke - Auf dem Parkplatz "Finkenwald" an der Bundesautobahn A5 entwendeten unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Freitag 7 Uhr aus einem Lkw-Tank rund 400 Liter Diesel. Die Unbekannten öffneten den Tankdeckel und saugten den Kraftstoff ab. Zum Abtransport benutzten sie vermutlich ein größeres Fahrzeug. Der Rastplatz an der A5 befindet sich in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Frontscheibe eingeworfen Schwalmtal/Ober-Sorg - Am Friedhof von Schwalmtal/Ober-Sorg warfen Unbekannte zwischen dem 22.12.2016 und dem 27.1.2017 an einer Walze die Frontscheibe ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Geldbörse entwendet Lauterbach - In einem Discountermarkt in der Umgehungsstraße in Lauterbach entwendeten unbekannte Täter aus einem Einkaufstrolley eine Geldbörse am Freitag, gegen 14 Uhr. Die Täter erbeuteten neben etwas Bargeld noch diverse Auspapiere und eine EC-Karte. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einkaufstasche gestohlen Romrod - In dem Einkaufszentrum in der Zeller Straße in Romrod stahl ein unbekannter Täter eine braune Einkaufstasche am Freitag gegen 15 Uhr. Die Tasche stand zur Tatzeit im Bistro-Bereich einer Bäckerei. In der Tasche befand sich eine Damengeldbörse mit Bargeld und diversen Ausweispapieren. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Zylinder beschädigt Alsfeld - An einem Tabakgeschäft in der Straße "Mainzer Tor" in Alsfeld beschädigten unbekannte Täter an der Eingangstür den Zylinder zwischen Donnerstag, 18:15 Uhr und Freitag 8 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK

Original-Content von: Polizei Vogelsberg (Alsfeld, Lauterbach), übermittelt durch news aktuell