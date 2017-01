POL-VB: Polizei warnt vor Betrugsmasche mit Gewinnspielen

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 27.01.2017

Polizei warnt vor Betrugsmasche mit Gewinnspielen Region - Mit der Betrugsmasche "Sie haben gewonnen" versuchen es Betrüger immer wieder, um an Geld zu kommen. In den vergangenen Wochen wurden der Polizei im Vogelsbergkreis drei Fälle von betroffenen Bürgern mitgeteilt. In einem Fall waren die Ganoven erfolgreich und erbeuteten einige Hundert Euro. Wie gehen die Täter vor? Sie rufen bei den Personen an, die in der Vergangenheit ein Zeitungsabonnement abgeschlossen und damit an einem Gewinnspiel teilgenommen haben. Der Anrufer gaukelt den Abonnenten einige Zeit später vor, dass sie einen Gewinn von mehreren Tausend Euro erzielt haben. Zur Übergabe des Gewinns würden jedoch Gebühren in Höhe von mehreren Hundert Euro anfallen. Die "Gewinner" werden aufgefordert, Bezahlkarten fürs Internet zu kaufen und die Code-Nummer dem Anrufer mitzeiteilen. Danach würde der Gewinn ausgezahlt werden, was jedoch nicht geschieht. Ihre Polizei rät: Vorsicht beim Abschließen von Verträgen am Telefon oder an der Haustür! Geben Sie keine Code- oder PIN-Nummern an Dritte weiter! Grundsätzlich gilt bei Gewinnen: wenn ich was gewonnen habe, muss ich dafür nichts bezahlen! Benachrichtigen Sie die Polizei!

Wolfgang Keller, PHK

Original-Content von: Polizei Vogelsberg (Alsfeld, Lauterbach), übermittelt durch news aktuell