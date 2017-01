POL-VB: Kennzeichendiebstahl, Aufmerksame Autofahrer melden über Notruf: Lkw fährt Schlangenlinie

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 27.01.2017

Kennzeichendiebstahl Alsfeld - Auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Alsfeld-West an der Bundesautobahn A5 entwendeten unbekannte Täter am Donnerstag, zwischen 11:30 Uhr und 22:30 Uhr, das hintere Kennzeichen VB-JA 398 von einem grünen 5er-BMW. Die Diebe rissen die Halterung ab und nahmen das Zulassungsschild mit. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Aufmerksame Autofahrer melden über Notruf: Lkw fährt Schlangenlinie Lauterbach - Fulda - Mehrere aufmerksame Autofahrer meldeten am Donnerstagmittag über Notruf der Lauterbacher Polizei, dass auf der Bundesstraße B254 von Lauterbach in Richtung Fulda ein Lkw in Schlangenlinie fahren würde. Eine Streife fuhr die Strecke ab und konnte den gemeldeten Lastwagen auf dem Parkplatz "Maberzeller-Berg" an der B 254 anhalten und kontrollieren. Beim Öffnen der Fahrertür kam den Beamten aus der Fahrerkabine schon eine "Alkoholfahne" entgegen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,6 Promille an. Der 53-jährige Fahrer aus Bayern musste sofort seinen Führerschein abgeben und anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Ordnungshüter erstatteten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßeverkehr gegen den Mann. Ein besonderer Dank geht hier an die besonnen Autofahrer, die durch ihr schnelles Reagieren die Polizei informierte und so möglicherweise schlimmeres verhinderten.

Wolfgang Keller, PHK

