POL-VB: Angebliche "Handwerker" beschädigen Dachrinne

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 26.01.2017

Angebliche "Handwerker" beschädigen Dachrinne Lauterbach - Zwei männliche Personen hatten sich am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, an einer Haustür in der Umgehungsstraße als Handwerker ausgeben und Reparaturarbeiten am Haus angeboten. Dabei hatten sie jedoch eine Dachrinne, anstatt zu reparieren, beschädigt. Die angeblichen "Handwerker" klingelten an der Tür eines Einfamilienhauses und wollten ein Fallrohr ausbessern. Statt der Ausbesserung hinterließen sie eine Delle an der Rinne. Der verursachte Schaden beträgt rund Einhundert Euro. Bis der Geschädigten den Schaden bemerkte, waren die angeblichen Handwerker wieder verschwunden. Die Verdächtigen machten einen gepflegten Eindruckt und könnten türkischer Abstammung gewesen sein. An ihrem weißen Kastenwagen waren Kennzeichen mit ESW-Zulassung für Eschwege angebracht. Die Polizei warnt vor Geschäften an der Haustür. Meist sind die ausgeführten Arbeiten mangelhaft oder von schlechter Qualität. Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK

Original-Content von: Polizei Vogelsberg (Alsfeld, Lauterbach), übermittelt durch news aktuell